1 нояб. 2019 г., 22:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83537894
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Выставка классических автомобилей в Урмии

В пятницу, 1 ноября жители города Урмия на севро-западе страны стали зрителями выствки классических автомобилей и внедорожников.

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