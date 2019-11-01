В пятницу, 1 ноября жители города Урмия на севро-западе страны стали зрителями выствки классических автомобилей и внедорожников.
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Четвертый тур женской премьер-лиги Ирана по футболу
В пятницу в Исфахане прошла встреча ФК «Зоубахан Исфахана» против «Загрос Шираза» в рамках…
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Выставка классических автомобилей в Урмии
В пятницу, 1 ноября жители города Урмия на севро-западе страны стали зрителями выствки классических…
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Зариф: иранцев никогда не удастся запугать
Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США оставить провальную…
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Армения намерена укреплять сотрудничество с Ираном в электроэнергетическом секторе
Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен…
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В России прокомментировали новые санкции США против Ирана
Москва, 1 ноября. ИРНА — Постоянные односторонние санкции со стороны США, давление на суверенные…
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Джахангири: ДАИШ пытается перебросить своих боевиков в Афганистан
Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Террористическая группировка ДАИШ (ИГИЛ), парализованная в Ираке…
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"Силовые машины" участвуют в реализации двух проектах в Иране
Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Российская компания «Силовые машины» принимают участие в модернизации…
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Иранец занял 28-е место среди лучших шахматистов мира
Тегеран, 1 ноября, ИРНА – Согласно последним рейтингом ФИДЕ, иранец Алиреза Фирузджа поднялся…
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В Иране сообщили о связи сетей электросвязи с Ираком
Тегеран, 1 ноября, ИРНА – Началась операция синхронизации сетей электросвязи Ирана и Ирака…
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