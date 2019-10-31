Осенняя дорога Чалус

Дорога Чалус связывает Тегеран (а точнее тегеранский пригород Кередж) с севером страны, городом Чалус на южном берегу Каспийского моря. Некоторые считают эту дорогу одной из самых красивейших дорог в мире. Фото: Захра Рамезани