31 окт. 2019 г., 21:36
Journalist ID: 2390
News Code: 83537161
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Осенняя дорога Чалус

Дорога Чалус связывает Тегеран (а точнее тегеранский пригород Кередж) с севером страны, городом Чалус на южном берегу Каспийского моря. Некоторые считают эту дорогу одной из самых красивейших дорог в мире. Фото: Захра Рамезани

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