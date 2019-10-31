31 окт. 2019 г., 21:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83537146
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Фестиваль еды и ремесел в Тегеране

Фестиваль еды и ремесел с участием супруг иранских дипломатов и послов иностранных государств в четверг состоялся в здании министерства иностранных дел в Тегеране. Фото: Амин Джаляли

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