Фестиваль еды и ремесел с участием супруг иранских дипломатов и послов иностранных государств в четверг состоялся в здании министерства иностранных дел в Тегеране. Фото: Амин Джаляли
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Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди женщин в иранском Исфахане
Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди женщин в четверг прошли в иранском Исфахане. Фото:…
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Осенняя дорога Чалус
Дорога Чалус связывает Тегеран (а точнее тегеранский пригород Кередж) с севером страны, городом…
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Фестиваль еды и ремесел в Тегеране
Фестиваль еды и ремесел с участием супруг иранских дипломатов и послов иностранных государств…
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Иранский Санандадж включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО
Санандадж, 31 октября, ИРНА - По случаю Всемирного дня городов, который отмечается 31 октября,…
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Иран выразил готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ
Тегеран, 31 октября, ИРНА - Иран готов поддерживать и развивать конструктивное взаимодействие…
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19-я Международная выставка электроэнергетики стартовал в Тегеране
Тегеран, 31 октября, ИРНА - 19-я Международная выставка электротехнической промышленности Ирана…
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Иран призвал к сохранению независимости МАГАТЭ в новом президентстве
Тегеран, 31 октября, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях…
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Сборная Ирана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате мира во Венгрии
Тегеран, 31 октября, ИРНА - Сборная Ирана по вольной борьбе U-23 выиграла три золотые медали,…
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