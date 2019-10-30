Живопись-граффити на стенах на улицах в иранской Астаре

-
Посольство России сообщило детали церемонии начала сооружения АЭС "Бушер-2"
Москва, 10 ноября. ИРНА — Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии Ирана Али…
-
В Иране открылась выставка «Вологодское кружево»
Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Сегодня в тегеранском дворцовом комплексе Ниаваран прошла торжественная…
-
Иран и Россия начали строительство второго энергоблока АЭС "Бушер"
Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Сегодня на иранской земле с участием российских специалистов началось…
-
Иранский музыкант провел концерт по приглашению ЮНЕСКО
Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Известный иранский исполнитель на танбуре Али Асгар Рахими в пятый…
-
Детско-юношеский театральный фестиваль в иранском Хамадане
26-й детско-юношеский театральный фестиваль в эти дни проходит в иранском Хамадане.
-
Праздник рождения пророка Мохаммада
Праздник рождения пророка Мохаммада (да благословит его Аллах и приветствует) прошел в иранском…
-
Осенний Рудбар
Город Рудбар расположен на юге провинции Гилян на севере Ирана.
-
Иран подписал с Россией и Казахстаном меморандум по торговле пшеницей
Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Министерства сельского хозяйства Ирана, России и Казахстана подписали…
-
Чудесное село Филбанд на севере Ирана
Село Филбанд расположено на иранской провинции Мазандаран.
-
6 иранских картин будут показаны на кинофестивале "Big Water"
Тегеран, 10 ноября, ИРНА - 6 иранских фильмов будут показаны на американском кинофестивале…
Your Comment