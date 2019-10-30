30 окт. 2019 г., 21:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83536059
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Город Рабор – это природная теплица в иранском Кермане

Город Рабор, расположенный в 2 км к юго-западу от Кермана, представляет собой естественную теплицу в провинции с нетронутой природой, умеренным горным климатом и яркими цветами. Фотограф: Зейнаб Аине Негини.

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