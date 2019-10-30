30 окт. 2019 г., 21:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83536057
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Сбор белого золота

Провинция Голестан на севере Ирана славилась своими землями с хлопком благодаря обильным возделываемым землям и высокого производства сельскохозяйственных культур. Хлопок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника, важнейшее и наиболее дешёвое, распространённое растительное волокно.

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