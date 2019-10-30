30 окт. 2019 г., 21:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83536055
0 Persons

Археологические изображения и недавно обнаруженные петроглифы Так-е Бостан

Так-е Бостан — комплекс скальных рельефов, относящихся к эпохе правления династии Сасанидов в Иране. Этот памятник архитектуры находится в Керманшахе, Иран. Рельефы высечены на одной из скал горной цепи Загрос. Считается, что первый рельеф в Так-е Бостан был высечен более 1700 лет назад.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =