Археологические изображения и недавно обнаруженные петроглифы Так-е Бостан

Так-е Бостан — комплекс скальных рельефов, относящихся к эпохе правления династии Сасанидов в Иране. Этот памятник архитектуры находится в Керманшахе, Иран. Рельефы высечены на одной из скал горной цепи Загрос. Считается, что первый рельеф в Так-е Бостан был высечен более 1700 лет назад.