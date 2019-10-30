Осенний закат в болотистом солёном озере Гавхуни

Гавхуни — болотистое солёное озеро, расположенное на Центральном плато в Иране. Большая часть его расположена в провинции Исфахан, а оставшаяся часть — в Йезде. В озеро Гавхуни впадает река Зайендеруд. Площадь озера — 476 км².
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