30 окт. 2019 г., 21:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83536047
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Осенний закат в болотистом солёном озере Гавхуни

Гавхуни — болотистое солёное озеро, расположенное на Центральном плато в Иране. Большая часть его расположена в провинции Исфахан, а оставшаяся часть — в Йезде. В озеро Гавхуни впадает река Зайендеруд. Площадь озера — 476 км².

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