Осенний закат в болотистом солёном озере Гавхуни

Гавхуни — болотистое солёное озеро, расположенное на Центральном плато в Иране. Большая часть его расположена в провинции Исфахан, а оставшаяся часть — в Йезде. В озеро Гавхуни впадает река Зайендеруд. Площадь озера — 476 км².