29 окт. 2019 г., 20:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83534526
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Сбор урожая граната в на юго-западе Ирана

В провинции Хузестан, на юго-западе Ирана начался сезон сбора урожая граната. Иран – крупнейший в мире производитель гранатов.

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