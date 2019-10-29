Иран — крупнейший производитель и экспортер самой дорогой специи в мире — шафрана. Иран занимает более 90% мирового рынка шафрана. Там этим занимаются уже более 3 тыс. лет.
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Сбор урожая граната в на юго-западе Ирана
В провинции Хузестан, на юго-западе Ирана начался сезон сбора урожая граната. Иран – крупнейший…
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Сбор урожая шафрана в провинции Чахар-Махал-Бахтияри
Иран — крупнейший производитель и экспортер самой дорогой специи в мире — шафрана. Иран занимает…
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Архитектурный комплекс Таке-Бостан
Исторический комплекс Таке-Бостан, относящийся к эпохе Сасанидов, − одно из наиболее посещаемых…
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Годовщина мученической смерти Имама Резы
Сегодня во вторник 30 сафара по лунному календарю, которое совпало с 29-м октября 2019 года…
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МВФ улучшил прогноз ВВП Ирана в 2020 году
Тегеран, 29 октября. ИРНА — Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Ирана в 2020…
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Министр: Иран нейтрализовал 33 миллиона кибератак
Тегеран, 29 октября. ИРНА — За прошедший год Иран успешно отразил 33 миллиона кибератак, заявил…
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В Дохе стартовало заседание группы Мюнхенской конференции по безопасности с участием Зарифа
Тегеран, 29 октября, ИРНА — Заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности…
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Археологи обнаружили руины древнего поселения возрастом 70 тыс. лет в Иране
Тегеран, 29 октября. ИРНА — Группа археологов обнаружила руины древнего поселения возрастом…
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Иран подверг критике СБ ООН за неспособность противостоять действиям Израиля
Нью-Йорк, 29 октября. ИРНА — Заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран…
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Мусульманин-суннит назначен послом Ирана при МОТ
Тегеран, 29 октября. ИРНА — Впервые в истории Ирана мусульманин-суннит курдского происхождения…
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