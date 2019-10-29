29 окт. 2019 г., 19:22
Journalist ID: 2177
News Code: 83534490
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Архитектурный комплекс Таке-Бостан

Исторический комплекс Таке-Бостан, относящийся к эпохе Сасанидов, − одно из наиболее посещаемых туристами мест на западе Ирана, в провинции Керманшах. Археологи недавно обнаружили там новые петроглифы.

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