29 окт. 2019 г., 19:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83534487
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Годовщина мученической смерти Имама Резы

Сегодня во вторник 30 сафара по лунному календарю, которое совпало с 29-м октября 2019 года у мавзолея его светлости Али ибн Мусы ар-Резы в Мешхеде десятки тысяч мусульман скорбят в связи с годовщиной мученической смерти 8 Имама мусульман.

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