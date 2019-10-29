Годовщина мученической смерти Имама Резы

Сегодня во вторник 30 сафара по лунному календарю, которое совпало с 29-м октября 2019 года у мавзолея его светлости Али ибн Мусы ар-Резы в Мешхеде десятки тысяч мусульман скорбят в связи с годовщиной мученической смерти 8 Имама мусульман.