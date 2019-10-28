28 окт. 2019 г., 19:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83533899
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Группа реставраторов без границ принимают участие в восстановлении Персеполя

Группа итальянских экспертов Института реставраторов без границ (Restauratori Senza Frontiere) объединилась с сотрудниками иранской Организации по сохранению культурного наследия, чтобы разработать план по реставрации Персеполя — столицы Ахеменидов, расположенной недалеко от Шираза.

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