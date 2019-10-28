28 окт. 2019 г., 19:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83533884
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Ревущие водопады "Арпанах" на юго-западе Ирана

Водопады "Арпанах" располагаются в 45 км от города Лали в провинции Хузестан. Водопады считаются одним из самых популярных достопримечательностей региона. Водопады примечательны тем, что их можно посещать круглый год.

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