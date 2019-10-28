Замок Гобан, расположенный близ города Маку является одним из крупнейших каменных замков мира. Большинство частей замка до сих пор остается неизвестными для историков и туристов.
-
Группа реставраторов без границ принимают участие в восстановлении Персеполя
Группа итальянских экспертов Института реставраторов без границ (Restauratori Senza Frontiere)…
-
Сбор красного золота – Шафрана в Иране
Иран — крупнейший производитель и экспортер самой дорогой специи в мире — шафрана. Иран занимает…
-
Ревущие водопады "Арпанах" на юго-западе Ирана
Водопады "Арпанах" располагаются в 45 км от города Лали в провинции Хузестан. Водопады считаются…
-
Замок Гобан: затерянный мир в сердце истории
Замок Гобан, расположенный близ города Маку является одним из крупнейших каменных замков мира.…
-
Туристический комплекс "Q" после осеннего дождя
Туристический комплекс "Q" расположен в городе Хорамабд, административный центр провинции Лорестан…
-
Поверенный в делах Польши посетил польское кладбище в Бендер-Энзели
Поверенный в делах Польши в Иране Войцех Унольт в понедельник возложил цветы на могилы польских…
-
-
Зариф прибыл в Катар для участия в заседании группы Мюнхенской конференции
Тегеран, 28 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф прибыл в Доху для…
-
Польша намерена развивать отношения с Ираном во всех сферах
Решт, 28 октября. ИРНА — Поверенный в делах Польши в Тегеране Войцех Унольт заявил, что Польша…
-
Британский посол заявил, что Лондон привержен ядерной сделке
Тегеран, 28 октября. ИРНА — Посол Великобритании в Тегеране Роб Мак Эйр заявил, что Лондон…
Your Comment