28 окт. 2019 г., 18:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83533872
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Замок Гобан: затерянный мир в сердце истории

Замок Гобан, расположенный близ города Маку является одним из крупнейших каменных замков мира. Большинство частей замка до сих пор остается неизвестными для историков и туристов.

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