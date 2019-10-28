28 окт. 2019 г., 18:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83533863
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Туристический комплекс "Q" после осеннего дождя

Туристический комплекс "Q" расположен в городе Хорамабд, административный центр провинции Лорестан на западе Ирана.

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