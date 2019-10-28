28 окт. 2019 г., 18:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83533856
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Поверенный в делах Польши посетил польское кладбище в Бендер-Энзели

Поверенный в делах Польши в Иране Войцех Унольт в понедельник возложил цветы на могилы польских беженцев на польское кладбище в портовом городе Бендер-Энзели на севере Ирана.

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