Альпийский пляж - один из традиционных и местных пляжей Хормозгана, который используется только для рыбалка и сохранил свою традиционную и местную форму.
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Особняк Назари в иранском Хамадне
Особняк Назари Хамедана - это здание, построенное в эпоху Каджар, в котором сейчас находится…
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Альпийский пляж в иранском Хормозгане
Альпийский пляж - один из традиционных и местных пляжей Хормозгана, который используется только…
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Традиционный базар в иранском Реште
Большой рынок города Рашт расположен в старой и центральной части города и является центром…
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Иранка завоевала бронзу на чемпионате Азии 2019 по гребле
Тегеран, 26 октября, ИРНА – Назанин Рахмани заняла третье место на чемпионате Азии по Академической…
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Тегеран внимательно следит за ситуацией в Ираке
Тегеран, 26 октября. ИРНА — Иран внимательно следит за развитием событий в Ираке, заявил в…
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Зариф призвал положить конец " убийству мирных жителей" в Йемене
Тегеран, 26 октября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил сожаление по поводу…
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Джавак-кари в Ширазе
Древняя персидская техника инкрустации по дереву в городе Шираз на юго-западе Ирана. Данный…
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Сбор осеннего винограда в Шахруде
В городе Шахруд на центральном Иране наступил сезон сбора осеннего винограда красных сортов.…
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Иранские школьники завоевали различные медали на чемпионате мира по изобретениям в Южной Корее
Тегеран, 26 октября, ИРНА - Иранские школьники завоевали различные медали на чемпионате мира…
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