27 окт. 2019 г., 09:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83532222
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Альпийский пляж в иранском Хормозгане

Альпийский пляж - один из традиционных и местных пляжей Хормозгана, который используется только для рыбалка и сохранил свою традиционную и местную форму.

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