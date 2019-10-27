27 окт. 2019 г., 09:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83532221
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Традиционный базар в иранском Реште

Большой рынок города Рашт расположен в старой и центральной части города и является центром всей коммерческой деятельности в провинции Гиляна.

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