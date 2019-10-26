26 окт. 2019 г., 16:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83531780
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Джавак-кари в Ширазе

Древняя персидская техника инкрустации по дереву в городе Шираз на юго-западе Ирана. Данный вид искусства прекратило существовать после появления искусства Хатам (Хатамкари) во втором столетии лунного календаря. Однако в последние 25 лет оно опять стало популярным в Ширазе.

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