Древняя персидская техника инкрустации по дереву в городе Шираз на юго-западе Ирана. Данный вид искусства прекратило существовать после появления искусства Хатам (Хатамкари) во втором столетии лунного календаря. Однако в последние 25 лет оно опять стало популярным в Ширазе.
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Джавак-кари в Ширазе
Древняя персидская техника инкрустации по дереву в городе Шираз на юго-западе Ирана. Данный…
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