26 окт. 2019 г., 15:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83531737
0 Persons

Сбор осеннего винограда в Шахруде

В городе Шахруд на центральном Иране наступил сезон сбора осеннего винограда красных сортов.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 0 =