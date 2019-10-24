24 окт. 2019 г., 16:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83529850
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Осень на берегу реки Зайендеруд

Берега реки Зайендеруд наболее красивы осенней порой, когда их украшают осенние краски, привлекающие любого посетителя.

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