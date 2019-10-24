24 окт. 2019 г., 16:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83529848
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Выставка "Симфония дружбы Шёлкового пути" в Исфахане

В среду в Музее современного искусства Исфахана открылась выставка работ ряда китайских художников под названием «Симфония дружбы Шелкового пути».

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