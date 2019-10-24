24 окт. 2019 г., 16:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83529843
0 Persons

Сборная Ирана по мини-футболу одержал победу над Туркменистаном

Сборная Ирана по мини-футболу одержала победу над Туркменистаном со счетом 4-0 в отборочном матче чемпионата Азии в иранской Урумие.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 8 =