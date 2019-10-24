24 окт. 2019 г., 13:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83529641
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Рухани прибыл в Баку

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани прибыл в Баку в четверг по официальному приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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