Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани прибыл в Баку в четверг по официальному приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
-
Рухани прибыл в Баку
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани прибыл в Баку в четверг по официальному приглашению…
-
Рухани прибыл в Баку
Тегеран, 24 октября, ИРНА - Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани прибыл в Баку…
-
56 тыс. тонн меди было поставлено из Ирана
Керман, 24 октября, ИРНА - За первые шесть месяцев этого года 56 тыс. тонн меди было экспортировано…
-
Более 5.8 млн. тонн стали было поставлено за первых 6 месяцев этого года из Ирана
Тегеран, 24 октября, ИРНА – Ассоциация производителей стали Ирана объявила, что за первые шесть…
-
Иранский паралучник завоевал серебро чемпионата Азии 2019
Тегеран, 24 октября, ИРНА - Иранский лучник с ограниченными возможностями занял второе место…
-
Иранский режиссер получил приз на американском фестивале за лучший фильм
Санандадж, 24 октября, ИРНА – Фильм «Лакэ» в постановке Шуреша Вакили получил приз за лучший…
-
Рухани назвал отношения с Азербайджаном стратегическими
Тегеран, 24 октября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что отношения Ирана с Азербайджанск…
-
Рухани отправился в Баку
Тегеран, 24 октября, ИРНА - - Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани отправился в…
-
Сборная Ирана по мини-футболу победила Туркменистан со счетом 4-0
Урмия, 24 октября, ИРНА - Сборная Ирана по мини-футболу одержала победу над Туркменистаном…
-
Иран и Словения подчеркнули расширение научного, образовательного и спортивного сотрудничества
Белград, 24 октября, ИРНА - Министр образования, науки и спорта Словении Ерней Пикало и посол…
Your Comment