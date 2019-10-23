23 окт. 2019 г., 19:33
Journalist ID: 2177
News Code: 83528960
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Выставка "симфония дружбы шелкового пути" в Исфахане

В среду, 23 октября в музее современных искусств города Исфахан открылась выставка "симфония дружбы шелкового пути". Во время проведения выставки будут представлены работы китайских художников.

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