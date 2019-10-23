В среду, 23 октября в музее современных искусств города Исфахан открылась выставка "симфония дружбы шелкового пути". Во время проведения выставки будут представлены работы китайских художников.
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Выставка "симфония дружбы шелкового пути" в Исфахане
В среду, 23 октября в музее современных искусств города Исфахан открылась выставка "симфония…
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Специальный приз жюри фестиваля Нового Орлеана был вручен иранскому фильму
Тегеран, 23 октября. ИРНА — Документальный фильм иранского режиссера Бахмана Киаростами "Исход"…
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Зариф примет участие в заседании группы Мюнхенской конференции
Москва, 23 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф примет участие в заседании…
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Иран представит новые поколения центрифуг
Тегеран, 23 октября. ИРНА — Специальный помощник руководителя Организации по атомной энергии…
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Перелетные птицы вернулись в лагуну Гандоман
В лагуну Гандоман, неподалеку от одноименного города в провинции Чахар-Махал и Бахтиари с наступлени…
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6-я Международная выставка обуви, кожи и аксессуаров в Тегеране
В Тегеране с 21-го по 22-е октября проходит шестая выставка обуви, кожи и аксессуаров.
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Масуле – древний город в сердце гилиянских гор
Древний город Масуле находится в 50 км от берега Каспийского моря. Все дома здесь построены…
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Впервые в истории иранские женщины будут комментировать футбольный матч
Тегеран, 23 октября. ИРНА — Иранские женщины впервые по радио прокомментируют футбольный матч…
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Радикалы в США и сионистский режим не могут вытерпеть прогресс иранского народа
Тегеран, 23 октября. ИРНА — После заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)…
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Главы МИД Ирана и Сербии провели встречу в Баку
Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился…
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