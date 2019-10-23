23 окт. 2019 г., 17:51
Journalist ID: 2177
News Code: 83528856
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Перелетные птицы вернулись в лагуну Гандоман

В лагуну Гандоман, неподалеку от одноименного города в провинции Чахар-Махал и Бахтиари с наступлением осени прилетели многие перелетные птицы.

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