В Тегеране с 21-го по 22-е октября проходит шестая выставка обуви, кожи и аксессуаров.
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Перелетные птицы вернулись в лагуну Гандоман
В лагуну Гандоман, неподалеку от одноименного города в провинции Чахар-Махал и Бахтиари с наступлени…
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6-я Международная выставка обуви, кожи и аксессуаров в Тегеране
В Тегеране с 21-го по 22-е октября проходит шестая выставка обуви, кожи и аксессуаров.
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Масуле – древний город в сердце гилиянских гор
Древний город Масуле находится в 50 км от берега Каспийского моря. Все дома здесь построены…
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Впервые в истории иранские женщины будут комментировать футбольный матч
Тегеран, 23 октября. ИРНА — Иранские женщины впервые по радио прокомментируют футбольный матч…
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Радикалы в США и сионистский режим не могут вытерпеть прогресс иранского народа
Тегеран, 23 октября. ИРНА — После заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)…
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Главы МИД Ирана и Сербии провели встречу в Баку
Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился…
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Иран является одной из ведущих стран в области оборудования для медицинской визуализации
Тегеран, 23 октября, ИРНА – Иран считается одной из ведущих стран в области оборудования для…
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35 иранских вузов вошли в рейтинг ISC
Тегеран, 23 октября, ИРНА – Согласно последним данным, 35 иранских вузов вошли в рейтинг Центра…
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Иран и Оман призвали к укреплению отношений в области туризма
Тегеран, 23 октября, ИРНА – Министр по культурному наследию, туризма и ремесел Иран Али Асгар…
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Товары из иранской провинции Голестан экспортируются на 4 континента
Горган, 23 октября, ИРНА - Товары, произведенные в провинции Голестан на северо-востоке Ирана,…
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