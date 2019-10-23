23 окт. 2019 г., 17:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83528840
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6-я Международная выставка обуви, кожи и аксессуаров в Тегеране

В Тегеране с 21-го по 22-е октября проходит шестая выставка обуви, кожи и аксессуаров.

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