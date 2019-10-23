23 окт. 2019 г., 17:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83528827
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Масуле – древний город в сердце гилиянских гор

Древний город Масуле находится в 50 км от берега Каспийского моря. Все дома здесь построены в виде ярусов: крыши нижних домов становятся улицей для верхних.

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