22 окт. 2019 г., 15:28
Journalist ID: 2390
News Code: 83526961
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Возрождение лагуны Гавхуни

Гавхуни является одной из 19 международных водно-болотных лагун в Иране, которая была зарегистрирована на Рамсарской конвенции в 1975 году. Жизнь вернулась в лагуне Гавхуни в этом году благодаря дождям и наводнению.

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