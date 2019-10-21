21 окт. 2019 г., 18:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83525709
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Историческая школа Хедаят в иранской Урмиии

Его строительство восходит к позднему периоду Каджаров. Он был первоначально построен князьями, и во время Первой мировой войны французы некоторое время использовали ее здание.

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