Красота пустыни Маранджаба в Иране

Пустыня Маранджаб - бесплодный регион в центральном Иране, находится на севере города Аран-ва-Бидгол и Кашан, провинции Исфахан. Средняя высота над уровнем моря - 850 метров, самая высокая точка 880 метров. На территории Маранджаб встречаются три типа пустыни - глинистая, песчаная и солончаковая.
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