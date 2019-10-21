21 окт. 2019 г., 18:04
Journalist ID: 2388
News Code: 83525707
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Красота пустыни Маранджаба в Иране

Пустыня Маранджаб - бесплодный регион в центральном Иране, находится на севере города Аран-ва-Бидгол и Кашан, провинции Исфахан. Средняя высота над уровнем моря - 850 метров, самая высокая точка 880 метров. На территории Маранджаб встречаются три типа пустыни - глинистая, песчаная и солончаковая.

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