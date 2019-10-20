20 окт. 2019 г., 18:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83524328
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Траурная церемония Арбаин в Тегеране

Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна (мир ему!). Арбаин – одна из самых массовых религиозных церемоний, проводимых в мире.

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