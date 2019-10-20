Путешествие по пустыням Ирана

Пустыня Египта — одна из самых впечатляющих пустынь в Иране, которая привлекает множество туристов. В ней есть хорошие возможности для отдыха, в том числе Афродита, четырехколесный мотоцикл и Cam-Rover, которые дают вам разные впечатления. Приличное местное жилье делает неразумным пребывание в этой пустыне.