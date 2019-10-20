Пустыня Египта — одна из самых впечатляющих пустынь в Иране, которая привлекает множество туристов. В ней есть хорошие возможности для отдыха, в том числе Афродита, четырехколесный мотоцикл и Cam-Rover, которые дают вам разные впечатления. Приличное местное жилье делает неразумным пребывание в этой пустыне.
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Траурная церемония Арбаин в Тегеране
Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна (мир…
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Путешествие по пустыням Ирана
Пустыня Египта — одна из самых впечатляющих пустынь в Иране, которая привлекает множество туристов.…
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Сбор урожая красного чая на юго-западе Иран
Листья красного чая в городе Карун на юго-западе Ирана традиционно собирают вручную. Красный…
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Халхал: начался сбор урожая яблок
В городе Халхал на северо-западе Ирана начался сбор урожая яблок.
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Второй участок ядерного реактора Арак будет запущен в ближайшее 2 недели
Тегеран, 20 октября. ИРНА — В ближайшее 2 недели будет запущен второй участок атомного реактора…
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Тестирование по персидскому языку AMFA пройдёт в СПБГУ
Тегеран, 20 октября. ИРНА — 23 ноября 2019 в Санкт Петербургском государственном университете…
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Развитие отношений Китая и Ирана приведет к безопасности региона
Пекин, 20 октября, ИРНА – Расширение отношений Ирана и Китая приведет к устойчивой безопасности…
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Тегеран, 20 октября, ИРНА – Фильм "Волосатая сказка" (A hairy tale) иранского режиссера Хомаюна…
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Иранский велогонщик занял второе место в 5-м этапе велотура в Малайзии
Тегеран, 20 октября, ИРНА – Велогонщик из Ирана Мохаммад Эсмаил Чайчи занял второе место в…
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Впервые в Иране две женщины пилотировали пассажирский самолет
Тегеран, 20 октября, ИРНА - Нешат Джахандари и второй пилот Форуз Фирузи – первые две женщины-пилоты…
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