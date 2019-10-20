20 окт. 2019 г., 18:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83524322
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Путешествие по пустыням Ирана

Пустыня Египта — одна из самых впечатляющих пустынь в Иране, которая привлекает множество туристов. В ней есть хорошие возможности для отдыха, в том числе Афродита, четырехколесный мотоцикл и Cam-Rover, которые дают вам разные впечатления. Приличное местное жилье делает неразумным пребывание в этой пустыне.

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