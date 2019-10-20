20 окт. 2019 г., 18:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83524314
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Сбор урожая красного чая на юго-западе Иран

Листья красного чая в городе Карун на юго-западе Ирана традиционно собирают вручную. Красный чай благотворно влияет на состояние сосудов, снижает уровень холестерина. Также он способствует укреплению десен и костей.

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