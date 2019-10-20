20 окт. 2019 г., 18:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83524287
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Халхал: начался сбор урожая яблок

В городе Халхал на северо-западе Ирана начался сбор урожая яблок.

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