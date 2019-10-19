Иранские паломники, которые отправились в Кербелу накануне траурной церемонии Арбаин, вернулись домой.
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Возвращение иранских паломников из Кербелы в страну
Иранские паломники, которые отправились в Кербелу накануне траурной церемонии Арбаин, вернулись…
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Соревнования по конному спорту в иранском Горгане
7-й тур соревнований по конному спорту прошел в иранском городе Горган.
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Траурная церемония Арбаин в Тегеране
Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна (мир…
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Траурная церемония Арбаин в Кербеле
Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна (мир…
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Иран и Ирак обсудили укрепление отношений
Тегеран, 19 октября. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в субботу связался…
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Иранка лидирует по итогам пятого тура ЧМ по шахматам среди юниоров
Тегеран, 19 октября. ИРНА — Па итогам пятого тура Чемпионата мира по шахматам среди юниоров…
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В этом году число паломников Арбаина превысило 18 миллионов человек
Багдад, 19 октября, ИРНА – Источник в Багдаде объявил, что в этом году количество паломников…
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Джахангири: Арбаин - это демонстрация дружбы, солидарности и единства в исламском мире
Эн-Наджаф, 19 октября, ИРНА - Арбаин - это демонстрация дружбы, солидарности и единства в исламском…
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Посол Ирана: существует большой потенциал для расширения экономических отношений с Великобританией
Лондон, 19 октября, ИРНА - В то время как санкции США, по-видимому, препятствуют любому сотрудничест…
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