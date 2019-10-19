19 окт. 2019 г., 21:12
Journalist ID: 2390
News Code: 83523049
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Возвращение иранских паломников из Кербелы в страну

Иранские паломники, которые отправились в Кербелу накануне траурной церемонии Арбаин, вернулись домой.

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