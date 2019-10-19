19 окт. 2019 г., 20:49
Journalist ID: 2390
News Code: 83523041
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Траурная церемония Арбаин в Кербеле

Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна (мир ему!). В преддверии этой даты мусульмане-шииты отправляются в паломничество в Кербелу, где находится мавзолей имама Хусейна.

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