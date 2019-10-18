18 окт. 2019 г., 16:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83522273
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Аэрофотосъёмка Кербелы

Аэрофотоснимок показывают Бейн аль-Харамайна в Кербеле в четверг вечером накануне Арбаина.

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