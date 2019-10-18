Дети на дорогах, ведущих к Кербеле, помогают паломникам Арбаина.
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Аэрофотосъёмка Кербелы
Аэрофотоснимок показывают Бейн аль-Харамайна в Кербеле в четверг вечером накануне Арбаина.
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Приготовление еды для cкорбящих Арбаина
Арбаин — поминки, проводимые на сороковой день мученичества Имама Хусейна, который вместе с…
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Дети на пути к Кербеле
Дети на дорогах, ведущих к Кербеле, помогают паломникам Арбаина.
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Скорбящие Арбаина в иракской Кербеле
На фотографиях изображено присутствие cкорбящих Арбаина в иракской Кербеле накануне Арбаина.…
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Тегеран и Баку подписали 6 соглашений о сотрудничестве
Баку, 18 октября, ИРНА – Инновационные компании Ирана и Азербайджана в четверг подписали 6…
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Иран и Азербайджан будут сотрудничать в сфере инноваций
Баку, 17 октября. ИРНА — Между инновационными компаниями Азербайджана и Ирана будет налажено…
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Мавзолей Имама Хусейна накануне Арбаина
Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна. Арбаин…
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Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД РФ, САР и Ирака
Тегеран, 17 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в четверг…
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Спектакль "Темная половина месяца"
На Новой сцене театрального зала Хафиз в Тегеране с 16-го октября по 1-е ноября проходят спектакли…
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Женская премьер-лига Ирана по футболу
В четверг в Исфахане прошла встреча ФК «Зоубахан Исфахана» против «Хамьяри Урмии» в рамках…
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