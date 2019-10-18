Скорбящие Арбаина в иракской Кербеле

На фотографиях изображено присутствие cкорбящих Арбаина в иракской Кербеле накануне Арбаина. Арбаин — поминки, проводимые на сороковой день мученичества Имама Хусейна, который вместе с 72 сподвижниками пал в неравной битве с армией омейядского халифа Язида.