18 окт. 2019 г., 16:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83522263
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Скорбящие Арбаина в иракской Кербеле

На фотографиях изображено присутствие cкорбящих Арбаина в иракской Кербеле накануне Арбаина. Арбаин — поминки, проводимые на сороковой день мученичества Имама Хусейна, который вместе с 72 сподвижниками пал в неравной битве с армией омейядского халифа Язида.

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