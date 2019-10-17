Мавзолей Имама Хусейна накануне Арбаина

Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна. Арбаин – одна из самых массовых религиозных церемоний, проводимых в мире. В прошлом году число верующих, собравшихся в Кербеле, составило более 20 миллионов человек. Они приехали из 60 стран мира. Только из Ирана прибыли более двух миллионов паломников.