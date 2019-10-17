Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна. Арбаин – одна из самых массовых религиозных церемоний, проводимых в мире. В прошлом году число верующих, собравшихся в Кербеле, составило более 20 миллионов человек. Они приехали из 60 стран мира. Только из Ирана прибыли более двух миллионов паломников.
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Иран и Азербайджан будут сотрудничать в сфере инноваций
Баку, 17 октября. ИРНА — Между инновационными компаниями Азербайджана и Ирана будет налажено…
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Мавзолей Имама Хусейна накануне Арбаина
Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна. Арбаин…
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Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД РФ, САР и Ирака
Тегеран, 17 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в четверг…
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Спектакль "Темная половина месяца"
На Новой сцене театрального зала Хафиз в Тегеране с 16-го октября по 1-е ноября проходят спектакли…
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Женская премьер-лига Ирана по футболу
В четверг в Исфахане прошла встреча ФК «Зоубахан Исфахана» против «Хамьяри Урмии» в рамках…
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Церемония представления нового учебно-боевого самолета в Иране
В четверг в Иране представили новый учебный самолет "Ясин" отечественного производства. На…
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Зариф и Лавров обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии
Москва, 17 октября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора…
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Отношения с Китаем развиваются по всем направлениям, заявил иранский посол
Пекин, 17 октября. ИРНА — Ирано-китайские отношения развиваются поступательно по всем направлениям,…
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Иран рассматривает возможность дальнейших сокращений обязательств по СВПД
Тегеран, 17 октября. ИРНА — Тегеран рассматривает возможность дальнейших сокращений обязательств…
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В Иране представили учебный и передовой реактивный самолёт «Yasin»
Тегеран, 17 октября, ИРНА - учебно-тренировочный и передовой реактивный самолёт иранского производст…
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