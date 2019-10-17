17 окт. 2019 г., 20:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83521755
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Спектакль "Темная половина месяца"

На Новой сцене театрального зала Хафиз в Тегеране с 16-го октября по 1-е ноября проходят спектакли "Темная половина месяца" иранского режиссера Давуда Бани Ардалана.

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