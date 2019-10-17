Женская премьер-лига Ирана по футболу

В четверг в Исфахане прошла встреча ФК «Зоубахан Исфахана» против «Хамьяри Урмии» в рамках второго тура женской премьер-лиги Ирана по футболу. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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