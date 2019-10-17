17 окт. 2019 г., 20:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83521735
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Церемония представления нового учебно-боевого самолета в Иране

В четверг в Иране представили новый учебный самолет "Ясин" отечественного производства. На церемонии презентации присутствовал министр обороны Амир Хатами.

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