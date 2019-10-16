16 окт. 2019 г., 15:45
Journalist ID: 2390
News Code: 83520374
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Французские туристы в саду Эрам

Французские туристы отпраздновали свой день рождения в прекрасном саду Эрам в Ширазе.

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