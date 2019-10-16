Французские туристы отпраздновали свой день рождения в прекрасном саде Эрам в Ширазе.
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Иранский велогонщик занял второе место в Малайзии
Тегеран, 16 октября. ИРНА — Иранский велогонщик Амир Хусейн Джамшидиан из команды "Сепахан"…
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Зариф: Иран продолжит сокращение своих обязательств, если не будет баланса в СВПД
Тегеран, 16 октября. ИРНА — Новый этап сокращения обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему…
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Французские туристы в саде Эрам
Французские туристы отпразднуют свой день рождения в прекрасном саде Эрам в Ширазе.
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Баня Ганджалихана в иранском Кермане
Баня Ганджалихана представляет собой большой комплекс зданий эпохи Сефевидов (15-18 веков).…
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Тегеран и Ашхабад расширяют двусторонние отношения
Тегеран, 16 октября, ИРНА – Визит министра дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами…
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Экспорт 3,4 тонны стали из Ирана за последние 6 месяцев
Тегеран, 16 октября, ИРНА – Согласно данным 11 стальных компаний, Иран экспортировал 3 млн.…
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В Иране изъяли 8 тонн наркотиков, которые отправляли в Европу
Тегеран, 16 октября, ИРНА - За последние 10 дней в Иране обнаружили восемь тонн наркотиков…
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Туристический поезд "Шелковый путь" прибыл на станцию "Колыбель Ирана"
Шираз, 16 октября, ИРНА – 30-й туристический поезд под названием "Шелковый путь" с 86 пассажирами…
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Прогулка по неизвестному острову на южном побережье Ирана
Тегеран, 16 октября, ИРНА – Осень считается лучшим временем для путешествия по южным районам…
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Али Лариджани: правительства и народы Ирана и Ирака всегда были на одной стороне
Тегеран, 16 октября, ИРНА - Правительство и нация Ирана и Ирака всегда были вместе и важно…
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