Сбор урожая фисташек в центре города Герат в иранском Йезде

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6 иранских картин будут представлены на международном кинофестивале в Лейпциге
Тегеран, 15 октября. ИРНА — 6 иранских фильмов будут показаны в Международном фестивале документальн…
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Лаврентьев: следующий раунд переговоров в Астане по Сирии пройдет в середине ноября
Москва, 15 октября. ИРНА — Очередной раунд переговоров в Астане по ситуации в Сирии состоится…
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Журналисты посетили процесс строительства иранского круизного лайнера в Бендер-Аббасе
Группа журналистов в понедельник посетила процесс строительства первого иранского круизного…
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Иран выразил сожаление по поводу невыполнения стокгольмского соглашения
Тегеран, 15 октября. ИРНА — Помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам…
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Совещание министров здравоохранения стран Восточного Средиземноморья
Встреча министров здравоохранения стран Восточного Средиземноморья состоялась во вторник в…
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Паломники Арбаина пересекают границу в Шаламче
Арбаин — поминки, проводимые на сороковой день мученичества Имама Хусейна, который вместе с…
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Партия национального доверия: Тегеран должен играть роль посредника на севере Сирии
Тегеран, 15 октября. ИРНА — Партия национального доверия Ирана призвала в своем заявлении осудила…
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У Катара нет проблем с Ираном
Тегеран, 15 октября. ИРНА – Никаких проблем у нашей страны с Ираном на протяжении всей истории…
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На юго-востоке Ирана было изъято более 2 тонн наркотиков
Захедан, 15 октября. ИРНА – Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал…
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