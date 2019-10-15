15 окт. 2019 г., 18:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83519086
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Журналисты посетили процесс строительства иранского круизного лайнера в Бендер-Аббасе

Группа журналистов в понедельник посетила процесс строительства первого иранского круизного лайнера и оффшорную туристическую зону в Бендер-Аббасе.

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