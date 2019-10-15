15 окт. 2019 г., 18:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83519080
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Совещание министров здравоохранения стран Восточного Средиземноморья

Встреча министров здравоохранения стран Восточного Средиземноморья состоялась во вторник в Тегеране.

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